8,3 Stunden – so lang haben im Schnitt die 730 oberösterreichischen Kindergärten täglich geöffnet. 81 Prozent davon bieten zwar auch nach 13 Uhr noch ein Angebot an, doch nur 23 Prozent der Eltern nehmen diese Möglichkeit für ihre Kids wahr. Bei den Krabbelstuben haben sich die Zahlen der Kleinen in den letzten zehn Jahren verdreifacht (aktuell 358 Betriebe, 6294 Kinder).