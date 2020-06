89 Tote in fünf Jahren

„Obwohl die Motorradsaison wegen der Covid-19-Pandemie heuer später begonnen hat und das Wetter in den vergangenen Wochen oft sehr trüb und regnerisch war, ist die Zahl der tödlichen Motorradunfälle in Oberösterreich hoch“, sagt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich. Insgesamt gab’s seit 1. Jänner 2020 sechs Tote in Oberösterreich. Seit dem Jahr 2015 starben insgesamt 89 Motorradfahrer bei Unfällen. Gratzer appelliert an die Einhaltung von Beschränkungen, das Absehen von riskanten Überholmanövern aber auch an die Achtsamkeit anderer Verkehrsteilnehmer.