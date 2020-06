Auch für das Schloss Ambras bricht nun die schwierige Zeit nach Corona an. Aber mit einem attraktiv gestrickten Programm zur Wiedereröffnung, welches man unter das Motto „Sommerfrische am Schloss“ stellen kann, sagen die Verantwortlichen des prächtigen Renaissance-Bauwerks der Pandemie den Kunst- und Kulturkampf an.