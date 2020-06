Auf dem Bauernhof von Desire und Robert Strohmaier in Hafnerbach gab es Infos aus erster Hand: Innovative Bewässerungs- und Bewirtschaftungsmethoden sollen erforscht und Gemeinden sowie Landwirte beraten werden, erklärten Landesvize Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Dafür fließen in den nächsten beiden Jahren 360.000 Euro. Die Leitung des neuen Kompetenzzentrums übernimmt Wolfgang Neudorfer, der auch Marchfeldkanal-Geschäftsführer ist. Schmuckenschlager: „Gute Infos sind wichtig. In den nächsten drei Jahren sollen landesweit sechzig Bewässerungsprojekte um 56 Millionen Euro umgesetzt werden.“ Im Pulkautal plant man beispielsweise ein Pilotprojekt mit Tröpfchenbewässerung.