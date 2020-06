Als Martin Beck 2018 die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bezog, bemerkte er, dass sich in einer Blumenkiste auf dem Balkon Eier befanden. „Es zeigte sich, dass daraus Turmfalken schlüpften“, so der Burgenländer. Das Schauspiel wiederholte sich auch im kommenden Jahr: „Allerdings war ich beruflich viel unterwegs und selten zu Hause.“ Deshalb habe es ihn nicht gestört.