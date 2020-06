Große Erleichterung in Oberösterreich: Am Donnerstag wurden 44 Personen eines Welser Hotels getestet - alle negativ. Was war passiert? Eigentlich wollten 24 Reisende aus dem wegen des Tönnies-Corona-Ausbruchs im Lockdown befindlichen Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen einen Radausflug nach Regensburg in Bayern machen. Weil das dortige Hotel sie aber wegschickte, wurden sie spontan in einem Welser Hotel aufgenommen. Gäste, Mitarbeiter und Kontaktpersonen wurden nun am Donnerstag auf Covid-19 getestet.