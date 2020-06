In der Innenpolitik stand der Mittwoch ganz im Zeichen des Ibiza-Untersuchungsausschuss, wo am Vormittag Bundeskanzler Sebastian Kurz ausgesagt hat. „Kronen Zeitung“-Redakteur Erich Vogl berichtet vor Ort, außerdem ist FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker im Talk. Zu den Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Gastronomie und Tourismus spricht Moderatorin Damita Pressl mit Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).