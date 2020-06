Wespennotdienst warnt: „Achtung vor Betrügern!“

Täglich von 8-20 Uhr erreichbar, rettet der Wiener Wespennotdienst Menschen vor dem Nervenzusammenbruch. Allerdings kostet das auch einiges. Die Entfernung eines Nestes - wenn es leicht erreichbar in maximal vier Metern Höhe aufzufinden ist - kostet zwischen 117 Euro unter der Woche bis 190 Euro an Wochenenden. Für Riesennester sowie einer Arbeitszeit von mehr als einer halben Stunde fallen 30 Euro Zuschlag an. Zwar ist das eine schöne Summe, aber immer noch besser als ein Kampf mit einem Wespenschwarm. Aber Achtung: Nur Unternehmen, die auch offiziell von der Wirtschaftskammer anerkannt sind, sollten hierbei zu Rat gezogen werden - sonst wird es gefährlich. City4U sprach mit Christoph Kohsem, dem Chef der Purissima GmbH.