Der jährliche Familienurlaub war bereits im Jänner gebucht worden. Da war das Coronavirus zumindest in Europa noch kein großes Thema. „Meine Mutter aus der Schweiz, mein Bruder, der in Ungarn lebt, und ich, wären am 15. März von Wien aus nach Ägypten geflogen“, schildert Frau V. Doch dann kam die Corona-Krise, die alle Reisepläne zunichtegemacht hat. „Die Reiseversicherung hat uns wegen der Pandemie den Versicherungsschutz gekündigt. Es war absehbar, dass die Flughäfen schließen und eine Rückreise fast unmöglich werden würde. Auch unser Rückflug wurde bereits vor Reiseantritt annulliert. Es gab erste Grenzschließungen und Quarantäne-Ankündigungen“, so Frau V., die daraufhin vernünftigerweise beschloss, von der Reise zurückzutreten bzw. diese auf unbestimmte Zeit zu verschieben.