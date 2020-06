„Extrem nützlich“

Gianni Rezza, Generaldirektor der Vorbeugungsabteilung des Gesundheitsministeriums in Rom, meinte die App sei wichtig, um eventuelle Infektionsherde zu lokalisieren. „Sie ist in dieser Phase extrem nützlich, um Informationen über Personen zu sammeln, die sich jetzt anstecken. Wir wissen, dass sich diese Infektion in Gemeinschaften verbreitet, wie wir in den vielen Seniorenheimen beobachtet haben. Daher ist es wichtig, den Kontakten zu Covid-Trägern nachzugehen“, sagte Rezza bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.