Polizeieinsatz am Mittwoch beim Wiener Rathaus: Ein Mann hatte laut „Krone“-Informationen gedroht, mitgebrachtes Benzin am Eingang in Brand zu setzen. Dabei schrie er auch mehrfach die Worte „Allahu akbar“. Der mutmaßliche Täter, ein 32 Jahre alter Österreicher, konnte überwältigt werden. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bedankte sich nach dem Vorfall bei den beiden Vertretern der Rathauswache, die eingeschritten waren, für ihr Handeln. Sie wurden mit einer Medaille und einer Urkunde ausgezeichnet.