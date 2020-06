Was passiert bei einem positiven Ergebnis?

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in den meisten Fällen per Post zugestellt. Bei positiven Ergebnissen von PCR-Tests - eben auch jenen, die sich bei privat durchgeführten Tests herausstellen - sind die Labore gesetzlich verpflichtet, dies in das Epidemiologische Meldesystem (EMS) des Gesundheitsministeriums einzumelden, da Covid-19 eine meldepflichtige Krankheit ist. Diese Meldung geht laut dem medizinischen Krisenstab dann an die Gesundheitsbehörde des zuständigen Bundeslandes zur weiteren Bearbeitung. Antikörpertests spielen in diesem Zusammenhang derzeit noch keine Rolle.