Einsatz der Cobra

Einsatzkräfte des EKO Cobra nahmen den 20-Jährigen am Montagnachmittag im Gastgarten eines Lokals in Ilz über Anordnung der Staatsanwaltschaft fest. Er gab an, dass es sich um eine Racheaktion handelte, nachdem der 16-Jährige ihm noch Geld von Suchtmittelgeschäften schulden würde. Zudem habe der 16-Jährge bereits Ende Mai in Hartberg versucht, dem 20-Jährigen Suchtgift zu rauben.