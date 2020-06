In einem ehemaligen Hotel in Gschnitz in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Ein Zeitungsausträger hatte gegen 4 Uhr die Rauchentwicklung bemerkt und einen Notruf abgesetzt, berichtete die Polizei. Die Feuerwehren Gschnitz und Steinach am Brenner konnten die Flammen löschen.