Ein Großer verlässt die Stubaier Fußballbühne! Kapitän Thomas Gröber hängt nach über 300 Ligaspiele die Fußballschuhe jetzt an den berühmten Nagel. Der Abwehrchef konnte Meistertitel- und Aufstiege in die Landes- und Tiroler Liga feiern. Er war nicht nur langjähriger Kapitän in Neustift, sondern auch erster „Stubai-Capitano“. Gröber hielt auch in schwierigen Zeiten dem Verein immer die Treue. Nur einmal muss eben auch Schluss sein. Der Verein bedankt sich auf seine Weise beim Kapitän. Ein herzliches Dankeschön für deinen jahrelangen Einsatz, du warst auf und neben dem Platz immer ein charakterliches Vorbild für jeden jungen Fußballer! Wir hoffen natürlich, dich nach einer wohlverdienten Ausszeit zukünftig in einer anderen Funktion wieder im Verein zu haben! So wurde es auf der Facebookseite der Stubaier kommuniziert.