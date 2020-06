Gutscheine bereits vergriffen

Mit den neuaufgelegten Wulfeniagutscheinen soll zuallererst Schwung in die bestehende Wirtschaft gebracht werden. 200.000 Euro will die Stadtgemeinde so an Wertschöpfung lukrieren. Bei den 20 Euro-Gutscheinen übernimmt 25 Prozent die Gemeinde. Zu holen gibt’s die Gutscheine im Bürgerservicebüro im Rathaus. Der Andrang war so groß, dass die Gutscheine bereits vergriffen sind.