Die Stadt will Obdachlosen nicht nur nächtliche Unterkünfte bieten, sondern auch eine Tagesbetreuung mit sozialpädagogischer Unterstützung. Denn sehr häufig liege es nicht an der finanziellen, sondern vielmehr an der persönlichen und psychologischen Situation der Betroffenen, sodass sie keinen Ausweg aus ihrer Krise finden. Im Eggerheim der Caritas wird daher ein umfassender Umbau vorbereitet.