Beinahe 2000 Menschen sind nach dem Ausbruch des Coronavirus in einer Fleischfabrik in Deutschland positiv auf den Erreger getestet worden. Nun reagiert auch die österreichische Politik auf den Skandal: Es wurde eine partielle Reisewarnung der Stufe fünf für das Bundesland Nordrhein-Westfalen verhängt. An diesem Fall sehe man, „wie schnell es zu weiteren dramatischen Situationen kommen kann“, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch.