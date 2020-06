Haltbarkeit als Kriterium

So dürfte die Haltbarkeit ein wichtiges Kriterium werden, aber auch das Virus könnte noch eine entscheidende Rolle spielen. Wenn die Rennen vor Geisterkulisse in der Steiermark ohne Zwischenfälle über die Bühne gehen, wäre das in Hinblick auf die bereits fixierte Europa-Tour mit acht Grands Prix in zehn Wochen eine große Erleichterung. Doch was passiert, wenn Fahrer positiv getestet werden und dadurch Events verpassen würden? Wie wäre eine Weltmeisterschaft dann sportlich einzuordnen?