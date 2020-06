„Brauche ihn persönlich nicht“

Einige der Beschenkten haben allerdings wohl wenig Lust, die Gutscheine in die Wiener Gastronomie zu investieren. Und so waren bereits am Mittwoch zahlreiche Gastro-Gutscheine auf „willhaben“ und anderen Verkaufsplattformen zu finden. Die Verkäufer sind dabei sogar spendabel und bieten die Gutscheine zu Schnäppchenpreisen an. „Brauche ihn persönlich nicht und würde ihn daher weitergeben“, schreibt ein Inserent.