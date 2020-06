Weitere Lockerungen in der Gastronomie und im Sport

Im Rahmen des Ministerrates wurde am Mittwochvormittag außerdem bekannt gegeben, dass sowohl im Sport- als auch im Gastro-Bereich weitere Lockerungen in Kraft treten werden. Ab Juli wird die Gastronomie komplett „oben ohne“, also ohne Masken, sein. Auch in Hotels kommt es zu einem Ende für den Mund-Nasen-Schutz. Ab Juli ist außerdem wieder jeder In- und Outdoor-Sport erlaubt, bei Veranstaltungen gibt es zahlreiche Lockerungen.