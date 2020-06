Gegen 17.45 Uhr lenkte der 32-jähriger Grazer seinen Pkw auf dem Savenauweg in östliche Richtung. Als er in die Hohenrainstraße einbog, kam es zur Kollision. Nach Angaben des Autolenkers hatte das spätere Opfer (52) offenbar am Boden gelegen oder gesessen. Der Fußgänger wurde vom Wagen überrollt und lebensgefährlich verletzt.