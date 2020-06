Der US-Pornostar Ron Jeremy wird von der Justiz der mehrfachen Vergewaltigung beschuldigt. Dem 67-Jährigen wird vorgeworfen, drei Frauen vergewaltigt und eine weitere sexuell attackiert zu haben, wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Dienstag mitteilte. Drei der Vorfälle sollen sich 2017 bis 2019 in einer Bar der südkalifornischen Metropole ereignet haben, der vierte 2014 in einem Privathaus.