Eine Mehrheit (60 Prozent) der Österreicher sind der Meinung, dass alle Bürger in ihrem Land dieselben Menschenrechte genießen. Der EU-Durchschnitt liegt hier bei 52 Prozent, in den Niederlanden bei knapp 80 Prozent, in Zypern bei zwölf Prozent. Gleichzeitig glauben mehr als zwei Drittel der Österreicher, und damit um 13 Prozentpunkte mehr als der EU-Durchschnitt, dass es in ihrem Land keine Probleme mit Menschenrechtsverletzungen gibt. Der Wert ist nur in Dänemark und Luxemburg um sechs Prozentpunkte höher, am niedrigsten wieder in Zypern bei 13 Prozent.