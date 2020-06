Beifahrer hatten „ungutes Gefühl“

Die Beamten veranlassten eine Sofortfahndung nach dem Skoda. Doch schon kurz darauf kehrte der Probeführerscheinbesitzer reumütig zu den Polizisten zurück. Er räumte er ein, dass er lediglich gegenüber seiner am Beifahrersitz befindlichen Freundin (17) und seinen Freunden (15 und 16 Jahre) am Rücksitz „cool“ sein wollte. Die Mitfahrer gaben ihrerseits an, sich bei der rasanten Fahrt sehr unwohl gefühlt zu haben.