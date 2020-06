Wiener Bar zieht Konsequenzen: Schluss bis Herbst

„Da es für uns als Barbetrieb aber wirklich schwer ist, die Mindestabstandsregel einzuhalten und gleichzeitig einen reibungslosen und entspannten Betrieb für alle zu gewährleisten, tun wirs jetzt: Und schließen wieder“, verkündet die Mon Ami Bar schweren Herzens via Facebook. Unter den Reaktionen der User sind auch einige, die sich um die generelle Szene Sorgen machen. „Dieses ehrliche Posting macht grundsätzlich Angst. Wie das zukünftig generell in geschlossenen Bars und Clubs funktionieren soll, frage ich mich. All the best - geile Bar, immer gewesen!“, kommentiert einer von ihnen. Zwar werden Sperrstunden erweitert und immer wieder Maßnahmen gelockert, doch setzt die Bar damit auch ein Zeichen, dass für viele nicht alles umsetzbar ist und die Krise ihre Spuren hinterlässt.