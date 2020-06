Schaden für Prinz William

Angeblich soll besonders Prinz Harrys älterer Bruder Prinz William nicht gut wegkommen. Die Gerüchte würden kochen, meint Russel Myers und das, was immer da komme, der Monarchie schaden könnte. Immerhin ist William der Zweite in der britischen Thronfolge. „Der Palast ist ziemlich besorgt darüber, in welchem Licht das Buch Prinz William darstellen wird.“