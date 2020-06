Krisper: „Kurz baucht uns nicht mit Plattitüden kommen“

NEOS-Fraktionsführerin Krisper hatte bereits in der Früh vor der Befragung scharfe Worte in Richtung des Kanzlers gefunden. „Koalition ist immer ein Paartanz, für Machtmissbrauch und Postenschacher braucht es beide. Kurz hat Heinz-Christian Strache als Vizekanzler an die Futtertröge gebracht.“ Es werde am Mittwoch darum gehen, was die ÖVP und Kurz wussten und warum „dort und da“ weggeschaut wurde.