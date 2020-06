9000 Saisonkarten haben die Stadtwerke heuer schon an ihre Stammkunden ausgegeben. Wie berichtet, sind sie wegen der Corona-Krise günstiger zu haben. Seit die 10-Quadratmeter-Regel, die der Bund als Anti-Corona-Maßnahme eingeführt hatte, aufgehoben ist, gilt auch in Strandbädern der Mindestabstand. Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole: „Als Betreiber sind wir verpflichtet, diese Regel einzuhalten. Unsere Bademeister werden das überprüfen.“ Damit keine zu großen Menschenmassen entstehen, wurde das Kontingent der Saisonkarten entsprechend gekürzt. „Das Strandbad Klagenfurt dürfen demnach 7000 Gäste gleichzeitig besuchen. Dieser Wert wird normalerweise kaum erreicht“, so Smole.