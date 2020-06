Papst Franziskus wandte sich in einem Brief an den Idol der Italiener: „Liebster Alessandro, Ihre Geschichte ist ein Beispiel wie man nach dem Unvorhergesehenem wieder neu anfangen kann. Durch den Sport brachten sie jedem bei, wie man sein Leben als Hauptdarsteller leben kann. Sie gaben uns eine Lektion von Menschlichkeit. Danke, dass Sie Menschen Kraft zurückgegeben hatten, die sie verloren hatten. In diesem schweren Moment bin ich bei Ihnen, ich bete für Sie und für Ihre Familie. Der Herr soll Sie segnen!“