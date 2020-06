Während in speziellen Wettbewerben professionelle menschliche Piloten sich gegenseitig mit Drohnen-Akrobatik zu übertreffen versuchen, ist es bei der an der Universität Zürich programmierten Drohne der Flugkörper selbst, der sich Kunststücke beibringt. Die Forschenden entwickelten einen Navigationsalgorithmus, mit dem eine Drohne - einzig mit Sensorik und Berechnung an Bord ausgestattet - selbstständig diverse Flugelemente ausführen kann. Um die Effizienz des eigenen Algorithmus zu beweisen, flogen sie Manöver wie den Power Loop, das Barrel Roll und den Matty Flip, bei denen das Fluggerät sehr hohem Schub und extremen Winkelbeschleunigungen ausgesetzt ist.