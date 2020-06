Hier setzt doitfair.com an. „Fair bedeutet für uns: faire Bedingungen im gesamten Produktionsprozess, nachweisbar, aber unabhängig von diversen leider oft sinnbefreiten Zertifikaten. Uns ist wichtig, dass Produkte unter ethisch fairen, ökologisch vertretbaren Bedingungen produziert werden und ArbeiterInnen sowie HerstellerInnen in der Produktionskette entsprechend für ihre Leistungen bezahlt werden“, so Etzelstorfer und List.