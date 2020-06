Mehr, aber nicht genug

Die Ausstattung der Behörden sei zwischen 2016 und 2019 deutlich besser geworden, betont die EU-Kommission. Beim Personal habe es 42 Prozent Wachstum gegeben, beim Budget 49 Prozent. Die Situation sei in den EU-Staaten jedoch sehr verschieden. Besonders zugelegt hätten etwa die irischen, niederländischen und luxemburgischen Behörden. Die größten Tech-Firmen hätten ihre Sitze in Irland oder Luxemburg - Facebook etwa in Dublin. Deshalb seien die dortigen Behörden wichtig für grenzüberschreitende Fälle und bräuchten deshalb mitunter mehr Ressourcen als die Bevölkerungszahl es vermuten ließe. Fälle über mehrere Ländergrenzen hinweg müssten grundsätzlich effektiver und harmonisierter bearbeitet werden.