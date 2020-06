Da wollen die Behörden nicht länger zuschauen: Nach dem vergangenen Wochenende in Velden, wo sich Besucher - wie berichtet - dicht an dicht in Cafés und auf der Promenade drängten, soll wieder eindringlich an den Babyelefanten erinnert werden. Spezielle Maßnahmen sollen verhindern, das Velden zu Ischgl 2.0 wird.