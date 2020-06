Auch Tanken deutlich billiger

Superbenzin verbilligte sich im April gegenüber dem Vormonat um 4,9 Prozent, Diesel um 4,3 Prozent. Binnen Jahresfrist wurden die beiden Treibstoffe um 14,8 bzw. 14,7 Prozent günstiger. Langfristig betrachtet seien diese Preise damit deutlich unter dem Niveau der letzten Jahre und in etwa auf dem Stand von 2016, so Traupmann. Nach dem dramatischen Einbruch im April, der auch der Coronakrise geschuldet war, begannen die Ölpreise auch aufgrund der Einigung der OPEC- und der Nicht-OPEC-Staaten auf Förderdrosselungen ab dem Frühjahr wieder moderat zu steigen. „Wie schnell dieser Trend auch an den Zapfsäulen bemerkbar wird, lässt sich noch nicht sagen, aktuell sind die Preise weiterhin auf niedrigem Niveau“, so Traupmann.