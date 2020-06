Amazon will zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) in den Klimaschutz investieren. Mithilfe des sogenannten Climate Pledge Funds sollen die Bemühungen von Start-ups und anderen Firmen in verschiedenen Bereichen unterstützt werden, um „den Übergang zu einer CO2-emissionsfreien Wirtschaft zu erleichtern“, wie es in einer Erklärung des US-Online-Versandhändlers am Dienstag hieß.