Welches Datum auch immer auf der Geburtsurkunde steht, das ist für Stardesigner Adrian Newey völlig bedeutungslos. Der 61-jährige Motorsportveteran, von dessen Zeichenbrett schon unzählige Formel-1-Boliden ihre Erfolgsgeschichte starteten, meinte kurz vor dem Saisonstart am 5. Juli in Spielberg in einem Podcast des „Motor Sport Magazine“ voller Überzeugungskraft: „Man würde nie denken, dass Max erst 22 ist, wenn man sich ansieht, wie er sich auf einer Rennstrecke gibt. Während eines Grand Prix ist er einer der Anführer im Team, eine echte Nummer eins. Das zeigt, dass es wichtiger ist, wie lange man etwas macht, als das tatsächliche Alter.“