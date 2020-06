Sache noch nicht entschieden

Gegen diese Verbotsverfügung hatte Facebook Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt, über die in der Hauptsache noch nicht entschieden ist. Im August 2019 hob das Gericht den sofortigen Vollzug des Verbots auf. Dagegen rief das Bundeskartellamt den Bundesgerichtshof an und beantragte eine Eilentscheidung. Die führte nun zur Bestätigung des Verbots. Facebook kann gegen das Kartellamt zwar weiter vor dem Oberlandesgericht klagen, muss sich aber zumindest so lange an das Verbot halten.