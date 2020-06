Sportlich ist Schopp klar, dass heute eine schwere Aufgabe wartet: „Der LASK ist im Aufwind, hat Sturm zweimal besiegt und jetzt auch noch die zwei Punkte zurückbekommen. Der Zug zum Titel ist für sie vermutlich abgefahren, aber sie wollen so hoch oben wie möglich landen. Außerdem brennen die sicher auf Revanche, nachdem wir sie in Pasching mit 2:1 geschlagen haben.“ Dafür haben die Linzer ihr Team seit Mittwoch in Bad Waltersdorf kaserniert.