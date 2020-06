Das Weiße Haus hatte bis zuletzt versucht, die Veröffentlichung eines brisanten Enthüllungsbuches aus der Feder des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton zu verhindern. US-Präsident Donald Trump scheiterte allerdings mit seinem Versuch, eine einstweilige Verfügung zu erzwingen, vor Gericht. Am Erscheinungstag von „The Room Where It Happened: A White House Memoir“ verschärfte Trump seine Attacken auf Bolton. Dieser gehöre ins Gefängnis, weil er Geheimdienstinformationen verbreite, tobte der Präsident auf Twitter.