Schwerer Schlag für amerikanisches Ansehen in der Welt

Diese Aussicht, „die amerikanische Besucher mit Russen und Brasilianern als unerwünscht einstufen würde“, sei jedenfalls laut der „NYT“ ein „schwerer Schlag“ für das amerikanische Ansehen in der Welt - und zugleich eine Ablehnung von Präsident Trumps Umgang mit dem Corona-Virus in den Vereinigten Staaten.