Die Investition in Peilsender machte sich im Februar für ein Fahrradgeschäft in St. Johann in Tirol bezahlt. Nachdem vorerst unbekannte Täter 56 Drahtesel entwendet hatten, wurde nur wenige Stunden nach dem Coup ein Litauer (52) verhaftet. Doch der will mit dem Einbruch nichts zu tun haben.