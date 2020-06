Denn im „Lautsprechen“ und „Kritisieren“ sind die Grazer top in der Liga: Satte zehn der insgesamt 68 Verwarnungen kassierten die Sturm-Profis nach Kritik. Trauriger Spitzenwert aller Bundesliga-Klubs! Genauso führt man mit sieben Gelb-Roten die Statistik an. Nach Hartberg (gesamt 73 Verwarnungen) hat Sturm die meisten Karten der Meisterrunden-Klubs gesehen. „Man kann es auch so deuten, dass die Mannschaft lebt“, argumentierte Nikon El Maestro. Aber auch er weiß: „Das müssen wir schleunigst abstellen.“ Denn vielleicht sollte man wirklich lieber versuchen, Leistung statt Worte sprechen zu lassen.