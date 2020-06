Man kann es nur Radlerfalle nennen, aber auch Fußgänger, Läufer, Skater etc. sind dort in Gefahr: Die Anbindung der neuen Rad- und Gehwegrampe unter dem neuen West-Bypass der Voest-Brücke sorgt für zahlreiche Notbremsungen und großen Unmut. Die Asfinag kündigt inzwischen an, Verbesserungen zu prüfen.