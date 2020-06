Zwei Frauen - beide lieben den gleichen Mann und haben von diesem ein Kind. Was vor allem die eine so nicht hinnehmen wollte. Diana S. (26), die als Fitness-Trainerin arbeitete, fuhr zur Wohnung der Rivalin in Wien-Donaustadt. Die Angeklagte behauptete später, dass sie über einen Urlaub reden wollte, den ihr Kind mit der anderen Frau beim gemeinsamen Vater verbringen sollte. Der hatte sich nämlich längst nach Portugal abgesetzt.