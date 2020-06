Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres fordert eine Ausnahmeregelung für niedergelassene Ärzte in der City. Hausbesuche per Auto sollen weiter möglich sein. Ebenso müsse die Zufahrt von Privatpersonen zu den Ordinationen im ersten Bezirk weiterhin erlaubt bleiben: „Es kann nämlich nicht sein, dass kranke Menschen in Zukunft unter solchen Schnellschüssen leiden müssen.“