Mini-Deal auch in Linz

Schnauder hat mit drei Partnerfirmen – darunter eines Ex-ÖVP-Landtagsabgeordneten, eines ÖVP-Wirtschaftsbündlers und eines SPÖ-Kommunalpolitikers aus dem Bezirk Linz-Land – auch Mund-Nasen-Schutz an Firmen, Gemeinden und Städte verkauft. Über den SPÖ-Partner gingen 5500 Masken an die SZL Seniorenzentren Linz GmbH, zu 100 Prozent im Eigentum der in erster Linie SP-geführten Stadt Linz.