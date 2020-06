„Es war ein emotionaler Augenblick, als die Mutter das Kapperl bei uns abgeholt hat“, erinnert sich Florian Oberauer (29), der beim Streifendienst am Linzer Bahnhof auf einen „alten Bekannten“, der stets „lustig angezogen ist“, aufmerksam wurde. Das weiße Yankees-Kapperl am Kopf des Afrikaners kam ihm bekannt vor - hatte er doch kurz zuvor vom Diebstahl einer Kopfbedeckung von einem Grab am Barbarafriedhof in Linz gelesen. Der Beamte sah nochmal nach - tatsächlich, es war das Kapperl.