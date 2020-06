Wahlkampfspenden an NEOS und ÖVP

Den NEOS spendete Braun in den Jahren 2014 bis 2016 - und zwar insgesamt 125.000 Euro, wie aus den Rechenschaftsberichten der Partei hervorgeht. Im Wahlkampf 2017 unterstützte er dann die ÖVP - und zwar mit in Summe 70.000 Euro in zwei Tranchen - und trat gemeinsam mit Kurz auf. Zur Spende führt die Website parteispenden.at aber an, dass es unklar sei, ob es sich bei den beiden Spendern „Dr. Markus Braun“ bzw. „Markus Braun“ aus dem Rechenschaftsbericht um dieselbe Person handelt. Nach seinem Einzug ins Kanzleramt berief Kurz den Wirecard-Chef dann als Experten für Themen wie Innovationen, Finanzierungen und Start-ups in seine Strategieberater-Gruppe „Think Austria“.