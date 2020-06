„Ein glorreicher Tag“, frohlockte auch ÖBV-Präsident Gerald Martens, der in der geplanten Arena am Hauptplatz, wo 2000 Fans Platz finden, unseren Damen- und Herren-Nationalteams um die steirischen Korbjäger Camilla Neumann oder Moritz Lanegger die Daumen drücken wird. Den 3x3-Wind will Martens nützen. Das Turnier 2021 ist erst der Anfang, in Österreich finden auch die EM 2022 sowie die WM 2023 statt. Dazu gibt’s eine heimische Tour in allen Bundesländern und eine Schülerliga - mit dem Finale in Graz!